STK’larımız dünyanın gönlünde taht kurdu

Cenab-ı Allah’ın Müslümanlara dünyevi mükafatlarından olan Kurban Bayramı’nda yeryüzünün bütün noktalarında bayram coşkusu yaşanırken, hayırda yarışan Türkiye’nin yardım kuruluşları bir kez daha dünyaya iyilik ve merhamet ulaştırdı.

Bir kez daha 'iyi ki Türkiye var' dedirttiler

İnsanlığın salgın, savaş, açlık, susuzluk, kuraklık ve ekonomik krizlerle büyük bir buhran yaşadığı mevcut süreçte ümmete merhamet şemsiyesi olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı’nda da dünyanın dört bir yanında muhtaçlarla bayram sevincini paylaştı.

Bütün ekonomik zorluklara rağmen insanımızın bağışlarıyla Türkiye dahil 80 ülkeye ulaşan TDV, İHH, İDDEF, Sadakataşı, Cansuyu gibi hayır kuruluşları kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, bayramlık hediyelerle yetimlerin yüzünü güldürdü. Helal rızkıyla kurban ibadetini gerçekleştiren insanımızın vekalet yoluyla verdiği bağışlarla organizasyon düzenleyen hayır kuruluşlarımızın bütün kurban bağış kotaları günler öncesinden doldu. Din görevlileri ile noter eşliğinde, hijyenik şartlar altında gerçekleştirilen kurban kesimleri ile ülkemizden binlerce kilometre uzakta, zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışan ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldürüldü. Bir yanda kesimler, dağıtımlar devam ederken bir yandan da kesilen kurbanların görüntüleri hayırseverlere sıcağı sıcağına ulaştırıldı.

4 gün yardım seferberliği

Afrika’nın mazlumları, Balkanlar’ın muhtaçları, Ortadoğu’nun savaş mağdurları, Asya’nın boynu bükükleri, Kafkaslar’ın yetimleri Türkiye’den uzanan şefkat eliyle bayram gibi bir bayram yaşadı. 81 şehrimizin yanı sıra Afganistan’dan Gana’ya, Azerbaycan’dan Tanzanya’ya, Burkina Faso’dan Kamerun’a, Uganda’dan Filipinler’e, Myanmar’dan Moğolistan’a, Bulgaristan’dan Endonezya’ya, Bosna’dan Somali’ye yeryüzünün hemen her noktasında kesilen kurbanlarla ihtiyaç sahipleri İslam’ın birlik, kardeşlik ve yardımlaşma anlayışını bütün sıcaklığıyla hissetti. Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününe kadar devam eden kurbanlık kesim ve dağıtım işlemleri kapsamında dünyanın dört bir yanını kuşatan Türkiye’nin hayırsever kuruluşlarının 4 günlük kurban faaliyetleri insanlık tarihine altın harflerle yazıldı. Gönül zenginliğinde dünyanın bir numarası olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirdiği 2022 Kurban faaliyetleri şöyle kayıtlara geçti:

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV): 80 ülkede kesilen kurbanlarla 25 milyonu aşkın ihtiyaç sahibinin sofrasını şenlendirdi.

Türk Kızılay: Yurt içi ve 3 kıtada kurban bereketini yaşattı. Kızılay, 114 bin bağışçının vekaletiyle 21 ülke 50 bölgede kesilen kurbanlıklarla 2 milyon 850 bin ihtiyaç sahibine ulaştı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF): Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülke 264 bölgede kesilen kurbanlarla İslam’ın sıcak yüzünü ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı: Vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı, Türkiye dahil 60 ülkede 2.6 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca bağışçıların destekleriyle 14 ülkedeki 41 bin 416 yetime bayramlık elbise hediye etti.

Sadakataşı Derneği: Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonunda 19 bin 235 hisse kurbanın kesimini yaparak 850 binden fazla kişiye kurban eti bağışladı.

Deniz Feneri Derneği: Hem kurbanlık, hem bayram harçlığı, hem de bayramlık kıyafetlerden oluşan hayır çalışmalarını 30 ülkede ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur bölgelere yönelik gerçekleştirdi.

Cansuyu Derneği: Özellikle Afrika kıtasında gerçekleştirdiği kurban faaliyetlerle yine mazluma yol ve yoldaş olurken, kurban yardımlarının yanı sıra su kuyusu açılışlarını da ara vermeksizin sürdürdü ve mazlumlara ‘İyi ki Türkiye var’ dedirtti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 40 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonuyla afet bölgeleri, aşevleri, çadır kamplar, Kur’an kursları, medreseler, talebe yurtları, yetimhanelerdeki doğal afet-savaş-terör mağdurlarına, mültecilere ve Kur’an talebelerine hayırseverlerin emanetlerini teslim etti.

Mirasımız Derneği: Türkiye’den Kudüs’e gönül köprüsü kuran Mirasımız Derneği hayırseverlerin bağışlarıyla, işgal altındaki kutsal topraklarda çalmadık kapı, yardım ulaştırmadık ev bırakmadı.

Beşir Derneği: Kurban bağış kotası bu yıl da tamamen dolarken, derneğin özellikle yurt dışındaki operasyonel gücü ile Türk hayırseverlerin merhamet eli Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ve Kenya gibi birçok mazlum ve mahzun ülkedeki yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği: Vekalet kurbanlarını 17 ülkeye ulaştırdı.

Yetim Vakfı: Hayırseverlerin bağışladığı kurban hisseleri Türkiye ile 24 farklı ülkede bulunan ihtiyaç sahibi yetim çocuklar ve ailelerine ulaştırıldı.

Çare derneği: Her kurban olduğu gibi bu kurbanda da bağışçıların emanetleri 14 ülkeye emin ellerle ulaştırıldı.

Yedi başak Derneği: Bu yıl da başta Türkiye olmak üzere binlerce yetim, savaş mağduru ve muhtaç insanlara bayram sevinci yaşatmak için Yemen, Bangladeş, Suriye, Gazze, Afganistan ve Afrika olmak üzere üç kıta da ‘Kurban

Hiranur Derneği: 15 ülkede on binlerce ihtiyaç sahibihe kurbanda emanetleri ulaştırdı.

Önce İnsan Derneği: Başta yetim annelerine olmak üzere kurban emanetlerini Afrika Çad’da gerçekleştirdi.

Erdemliler Cemiyeti, Etyopya’da kurban, kumanya, nakti yardımlarla birlikte yetimlerin yüzlerini ve gönüllerini güldürdü..