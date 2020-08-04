STK'lardan art arda bildiri! İstanbul Sözleşmesi için bir açıklama daha!

İstanbul Sözleşmesi'ne karşı daha önce açıklamalarda bulunan Ensar Vakfı, Aziz Hüda-i Vakfı, TÜGVA ve İsmailağa Cemaati'nden sonra İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, bir taraftan kadına karşı şiddetin engellenmesi istenirken, diğer taraftan kadın ve erkek dışındaki cinsel yönelimlere bir atıfta bulunulduğu belirtilen İstanbul Sözleşmesinde ısrar etmenin gelinen nokta açısından doğru olmayacağını belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Resmi adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi'nde rahatsız olduğumuz bazı konular yer almaktadır.

Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan "aile" kavramının içine "birlikte yaşayan bireyler" de dâhil edilmektedir. Binlerce yıla dayanan Anadolu kültürüyle yoğrulmuş bu topraklarda "aile" olmanın temelinde evlilik bulunmaktadır. Evliliğe dayanmayan aile kavramının kabul edilmesi mümkün değildir.

Sözleşmenin 4.maddesinde geçen "cinsel yönelim" ifadesinin kapsamına kadın, erkek ve diğer tanımlamalar girmektedir. Şiddete karşı hazırlanmış bir sözleşmede bireyi tanımlayacak en iyi ifade "insan" olmalıydı. Toplumun tepki gösterdiği, dinimiz tarafından yasaklanmış tercihlere zımnen müsamaha gösterilecek bir oluşum içerisinde olamayız.

İstanbul Sözleşmesi'ni tek cümleyle özetlemek gerekirse: Bir taraftan kadına karşı şiddetin engellenmesi istenirken, diğer taraftan kadın ve erkek dışındaki cinsel yönelimlere bir uluslararası sözleşmede atıfta bulunulmuştur.

Bilinmelidir ki kadına yönelik her türlü şiddet kırmızı çizgimizdir. İnsanların birbirlerine Allah'ın emaneti olarak değerlendirildiği yüce dinimiz İslama göre aksi bir düşünce içerisinde olmamız da söz konusu olamaz. Ancak kadının korunması için hazırlanmış fakat bu noktada etkili olmadığı açıkça görülen, yürürlükte kalmasının toplumsal bir fayda sağlamayacağı anlaşılan bir sözleşmede ısrar etmek de gelinen nokta açısından doğru olmayacaktır. Öte yandan İstanbul Sözleşmesine karşıtlık üzerinden kadına şiddet meselesinin de gözardı edilmemesi gerektiğinin farkındayız. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek toplumsal sorunu çözecek, kendi iç dinamiklerimize dayalı, milli ve manevi değerlerimizin yoğurduğu aile kavramını her zeminde kutsayacak ve koruyacak, kadına yönelik şiddeti önleyecek yeni çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda atılacak adımları destekleyeceğimizi, toplumun değer yargılarını göz önünde bulunduracak ve onların taleplerinin değerlendirecek düzenlemelerin yanında olacağımızı ifade etmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.