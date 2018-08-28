STK’lar kaynaklarını özel sektöre açmalı

ASHİB Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz, bu anlamda iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının (STK) adım atması, mevduatlarını üretici ile ihracatçıların kullanımına sunması gerektiğini vurguladı.

MEVDUATLARINI KULLANDIRSINLAR

Yamanyılmaz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTİS) ve organize sanayi bölgeleri gibi ekonomik birlik ve örgütlerin üyelerinden muhtelif adlarla topladıkları paralar çok büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Bankalarda mevduat olarak tutulan bu paralar üretici ve ihracatçılara kullandırılmalıdır” diye konuştu.