0553 313 94 23

STK’lar: Karar tam bir hukuk garabeti

STK’lar, Danıştay 8. Dairesinin, “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:40
STK’lar: Karar tam bir hukuk garabeti

Danıştay 8. Dairesinin, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından okunan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan STK’lar kararı ‘hukuk garabeti’ olarak niteledi.

"Çağdışı bir metni dayatmaktır"

ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu: “2013’te kaldırılan ‘Öğrenci Andı’ tekrar uygulamaya konmak isteniyor. Bu tam anlamıyla eskiye dönüştür. Çocuklarımızı muhtevası sorunlu metinlere mahkum etmektir. Çağdışı bir metni dayatmaktır. Bu kararın pedagojik açıdan fayda getirmeyeceğini, sosyal açıdan ise birleştirici olmaktan çok gereksiz tartışmalara sebebiyet vereceğini, toplumsal dayanışmayı sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Danıştay’ın gerekçesinin bilimsellik gibi akademik zeminde konuşulması gereken meselelere dayandırılmasını tutarsızlık olarak görüyorum.

"Hukuk garabeti"

TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz: “Bu kararı hukuk garabeti olarak değerlendiriyorum. Türkiye’nin eski yüklerinden kurtulması gerekir. Birçok yenilik yapılıyor. Bu değişimler yaşanırken öğrencilerimizi bir sırada toplayıp her gün and içirmek gibi uygulamalar geçmişten kalan, eski Türkiye’nin tortularıdır. Bunu her gün papağan gibi tekrarlattırmak yerine, bu andın manası ile ilgili katkı üretmek gerekiyor.  Bu çabalar statükoyu muhafaza etme gayretlerine esir olmuş bir zihin yapısının ürünüdür. Danıştay’ın bu kararını doğru bulmuyorum. Bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:40
  1. Danıştay 8. Dairesi
  2. ilköğretim okulları
  3. Öğrenci Andı
  4. Akit
  5. STK
  6. hukuk garabeti
  7. ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu
  8. TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze’de Siyonist postalları
    1. Gazze’de Siyonist postalları
    2. İnanılmaz hikaye! Beşinci böbreğini..
    3. Memurlara saat başı mesai ücret zamlı
    4. İşte altın fiyatlarında son durum!
    5. Gazeteciler Cemiyeti’nin Cemal Kaşıkçı..
    6. İşsizlik maaşı alma şartı?
    7. FETÖ'cü sanık KPSS sorularını aldığını..
    8. Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı!..
    9. Başkan Moldova dönüşü konuştu: CHP, İş..
    10. 1170 nüfus memuru iş başvurusu nasıl..
    11. Devletin işi gücü yok, topçuyla..
    12. Memurlara fazla mesai zammı! 2019'dan..
    13. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    14. Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da..
    15. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    16. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    17. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    18. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK..
    19. Arda Turan'a kayınpeder şoku! Kızı..
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?