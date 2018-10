STK’lar: Karar tam bir hukuk garabeti

Danıştay 8. Dairesinin, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından okunan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan STK’lar kararı ‘hukuk garabeti’ olarak niteledi.

"Çağdışı bir metni dayatmaktır"

ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu: “2013’te kaldırılan ‘Öğrenci Andı’ tekrar uygulamaya konmak isteniyor. Bu tam anlamıyla eskiye dönüştür. Çocuklarımızı muhtevası sorunlu metinlere mahkum etmektir. Çağdışı bir metni dayatmaktır. Bu kararın pedagojik açıdan fayda getirmeyeceğini, sosyal açıdan ise birleştirici olmaktan çok gereksiz tartışmalara sebebiyet vereceğini, toplumsal dayanışmayı sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Danıştay’ın gerekçesinin bilimsellik gibi akademik zeminde konuşulması gereken meselelere dayandırılmasını tutarsızlık olarak görüyorum.”

"Hukuk garabeti"

TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz: “Bu kararı hukuk garabeti olarak değerlendiriyorum. Türkiye’nin eski yüklerinden kurtulması gerekir. Birçok yenilik yapılıyor. Bu değişimler yaşanırken öğrencilerimizi bir sırada toplayıp her gün and içirmek gibi uygulamalar geçmişten kalan, eski Türkiye’nin tortularıdır. Bunu her gün papağan gibi tekrarlattırmak yerine, bu andın manası ile ilgili katkı üretmek gerekiyor. Bu çabalar statükoyu muhafaza etme gayretlerine esir olmuş bir zihin yapısının ürünüdür. Danıştay’ın bu kararını doğru bulmuyorum. Bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir.”