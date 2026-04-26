  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Steven Sadettin Saran kesenin ağzını açtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Steven Sadettin Saran kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kader niteliği taşıyan Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürürken yönetimden dikkat çeken prim kararı geldi.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kader niteliği taşıyan Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürürken yönetimden dikkat çeken prim kararı geldi.

Ligin bitimine dört hafta kala lider Galatasaray'ın dört puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek için derbiye mutlak üç puan parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve öğrencileri çalışmalarını sürdürüyor.

BERABERLİĞE RAĞMEN PRİM KARARI GEÇERLİ

Fenerbahçe yönetiminin, bir önceki hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan beraberliğe rağmen takımın motivasyonunu düşürmemek adına daha önce belirlediği "iki maçlık prim paketinden" geri adım atmadığı belirtildi.
Rizespor ve Galatasaray maçlarını kapsayan 3 milyon dolarlık paket ödül uygulamasının, derbiden galibiyetle ayrılınması halinde geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 'YA TAMAM YA DEVAM' MAÇI

Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra ligde de yarıştan kopmak istemeyen Kanarya'da, teknik heyet ve futbolcuların galibiyet için kenetlendiği belirtiliyor.
Fenerbahçe, deplasmandan üç puanla dönmesi halinde liderle arasındaki puan farkını bire düşürerek şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin ardından ligin kalan haftalarında sırasıyla Başakşehir, Konyaspor (deplasman) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelerek sezonu tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23