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Stephens 4. turda elendi

- Sloane Stephens, tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı olduğu Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na, Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek veda etti

20 Ocak 2019 Pazar 19:10
Stephens 4. turda elendi


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ile dünya 44 numarası Anastasia Pavlyuchenkova arasındaki tek kadınlar 4. tur maçıyla tamamlandı.

2017 ABD Açık şampiyonu Stephens, ilk seti 7-6 aldı ancak Pavlyuchenkova, 2. seti 6-3 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Son sette de rakibine 6-3 üstünlük kuran Pavlyuchenkova, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.


- Djokovic ve Halep korta çıkacak


Yarınki 4. tur maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 15 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 16 numaralı seribaşı Milos Raonic ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 19:10
  1. Anastasia Pavlyuchenkova
  2. Avustralya Açık
  3. grand slam
  4. Sloane Stephens
  5. tenis

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