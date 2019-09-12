0553 313 94 23

"Stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak"

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "İzin aldıktan sonra Süper Lig'de ilk maçlarımız iki kale arkasında ayakta izlenecek. Maçlarımız Şampiyonlar Ligi'nde ise portatif bir tribün sayesinde oturarak izlenecek"

12 Eylül 2019 Perşembe 16:07
"Stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak"


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 62 bine çıkarmak için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yusuf Günay, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması kapsamında Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Taraftarların maçları tribünde ayakta izleyebilmesiyle ilgili değişiklik yapıldığını kaydeden Günay, "Bildiğiniz gibi bir değişiklik yapıldı. Ayakta seyirci alınmasına Gençlik ve Spor Bakanlığının izniyle imkan tanındı. Biz de değişiklik yapılır yapılmaz başvurumuzu yaptık. On bin kişi ilave bir kapasite artışımız olacak. İznin sonuçlanmasını bekliyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Koltuk siparişlerimizi vermiş durumdayız. En kısa sürede 10 bin küsür civarında kapasite artışını gerçekleştirmiş olacağız. ifadelerini kullandı.

Kapasitenin 62 bini geçeceğini belirten Günay, "İzin aldıktan sonra Süper Lig'de ilk maçlarımız iki kale arkasında ayakta izlenecek. Maçlarımız Şampiyonlar Ligi'nde ise portatif bir tribün sayesinde oturarak izlenecek. Böylece stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:07
  1. Galatasaray
  2. Türk Telekom Stadı
  3. Yusuf Günay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    1. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    2. Zeydan Karalar yetkili yetkisiz
    3. Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1..
    4. Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin enerji..
    5. İmamoğlu İçme Suyu Projesi’nin..
    6. Tunceli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    7. Kedinin ayaklarını bağlayıp kemerine..
    8. Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD..
    9. Kuşadası Polisi’nden kaçak göçmen..
    10. Kara kalem ustası ressam 20 yıldır..
    11. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
    12. "Kendi uydusunu üreten ülke konumuna..
    13. Çin ve Malezya Güney Çin Denizi..
    14. Bingöl’de il güvenlik ve asayiş..
    15. "Stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak"
    16. Kayserispor siftah peşinde
    17. Bolu’da şüpheli ölüm
    18. Balkondan düşen kişi öldü
    19. MTB ile FKA arasında Fizibilite destek..
    20. HamasSuudi Arabistan arasındaki..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı