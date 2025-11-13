Starbucks'a 40 şehirde isyan

Sendikalı Starbucks baristaları, Perşembe günü başlayacak bir iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Çalışanlar, bunun bugüne kadarki en kapsamlı grevleri olabileceğini ifade ediyor.

Starbucks'ın ABD genelindeki yaklaşık 10 bin mağazasından 550'sinde çalışanları temsil eden Workers United, New York, San Diego, Dallas, Philadelphia ve şirketin merkezi Seattle'ın da aralarında bulunduğu en az 40 şehirde greve çıkmayı planlıyor. Sendikaya göre protestolar süresiz olarak devam edebilir ve toplu sözleşme sürecinde ilerleme sağlanmazsa genişleyebilir.

65 mağazada binden fazla baristanın katıldığı bu eylem, Starbucks'ın yılbaşı temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıtmasıyla büyük müşteri akını yaratan yıllık “Kırmızı Bardak Günü” kampanyasına denk geliyor.

Çalışanlar, 2021'in sonlarından bu yana mağazalarda sendikalaşma oylamaları yapıyor ancak hâlâ bir toplu iş sözleşmesi imzalanabilmiş değil.

New York'ta barista olarak çalışan ve sendikayı müzakerelerde temsil eden Jasmine Leli, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Starbucks'ın bu sözleşmeyi sonuçlandırmaması hem baristaları hem de müşterileri hayal kırıklığına uğratıyor" dedi.

Starbucks en iyi iş koşullarını sağladığını savunuyor

Öte yandan Starbucks, sendikanın suçlamalarını reddederek Workers United'ı müzakere masasında bulunmamakla eleştirdi. Şirket sözcüsü Jaci Anderson, Çarşamba günkü açıklamasında, Workers United'ın görüşmelere gelmek yerine greve gitmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Anderson ayrıca, Starbucks mağazalarının neredeyse tamamının grevden bağımsız şekilde müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Workers United yöneticileri ise Nisan ayında Starbucks'ın sunduğu son sözleşme teklifini kabul etmemişti. Ayrıca teklifin yalnızca yıllık en az yüzde 2 zam içermesinin ve çalışanların sosyal haklara erişim için yeterli çalışma saatlerini garanti etmemesinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdi.

Starbucks ise baristaların saatlik ortalama 19 doların üzerinde kazandığını ve sosyal haklarla birlikte toplam saatlik ücretin 30 doları aştığını belirterek, "perakende sektöründeki en iyi iş koşullarını sunduklarını" savunuyor.