Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenein Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması büyük tepki topladı.
Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Sefirin Kızı isimli dizideki bir sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.
Paylaşılan sahnede adamın kadını bıçaklayarak öldürdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.