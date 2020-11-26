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Medya Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenein Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:21:00 -
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Sefirin Kızı isimli dizideki bir sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

Paylaşılan sahnede adamın kadını bıçaklayarak öldürdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.

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