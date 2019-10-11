Stajyer emeklilikte son durum

EYT’de olduğu gibi stajyer ve çıraklar da emeklilikte yaşa mı taklıyor? Stajyer ve çıraklara erken emeklilik var mı? Stajyer olarak çalışanlar emeklilikte yaşa takılır mı? Stajyer ve çırak olarak çalışanlar emeklilikte yaşa takılır mı? İlk defa sigortalıya başladığında çırak ya da stajyer olarak başlayan kişilerin emeklilikte yaşa takılıp takılmadıkları erken emekli olup olamayacakları aynen EYT emeklilikte yaşa takılanlar gibi merak edilen bir konu.

Ülkemizde Sosyal güvenlik sisteminde Stajyerler çıraklar, aday çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanmakta. Emekliliği yarar sigorta günleri birikmiyor. Bu aynen EYT’liler gibi emeklilikte yaşa takılma açısından çok önemli. 1999 yılında Sosyal güvenlik reformu öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışmaya başlamışsanız bu sigorta başlangıç süresi emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlanıldığında normal sigortalı olunduğu tarih emeklilik için geçerli. Stajyerler, çıraklar emeklilikleri açısından daha erken günde emekli olma imkanına sahip değillerdir.

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Staj sigortasıyla erken emeklilik var mı?

Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri yapılırken, mevzuatlar yenilenecek. Anneler stajın başladığı tarihten sonra yaptıkları 3 doğuma kadar rahatça borçlanabilecek. Staj sigortası olanların doğum borçlanmasında elde ettiği bir diğer önemli kazanım da erken emeklilik olacak. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Staj kapsamında kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları süre içindeki doğumlarını borçlanabiliyor. Böylece ilk kez çalışmaya başladıkları tarih borçlandıkları süre kadar geri çekiliyor.