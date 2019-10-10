Staj sigortası emekliliğe sayılıyor mu, staj sigortası emekliliğe başlangıç olur mu? gibi sorular stajer ya da çırak olarak çalıyanlar tarafından merak edilmekte. Staj sigortası emekliliği etkiler mi? Staj sigortası emeklilik için başlangıç sayılır mı? İşte detaylar…

Staj dönemi emekliliğe sayılacak mı son dakika 2019. Staj sigortası ile çıraklık sigortasının primi sadece iş kazası ve meslek hastalıkları yani kısa vadeli sigorta kolları içindir. Staj sigortası emeklilik için başlangıç sayılmaz. Emekliliğin hesabı ilk sigortalı olduğun tarihtir. Ama çıraklık ve stajerlik hariç. Aslında stajer ve çırak sigortalılar da aynen EYT’liler gibi mağdur grup olarak görülmekte. Çıkartılan yasaya göre, staj sigortası olanlar tıpkı askerlik borçlanması gibi isterlerse uzun vadeli primlerini ödeyerek bunu başlangıç saydırabilirlerdi. Bu yasanın süresi bir yıldı. Şuan sayıları 5 milyonu bulan staj sigortası mağdurları bu sürenin primini askerlik borçlanması gibi ödeyelim staj girişi bizim için başlangıç kabul edilsin istiyorlar.

Staj sigortası nedir?

Ülkemizde Sosyal güvenlik sisteminde Stajyerler çıraklar, aday çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanmakta. Emekliliği yarar sigorta günleri birikmiyor. Bu aynen EYT’liler gibi emeklilikte yaşa takılma açısından çok önemli. 1999 yılında Sosyal güvenlik reformu öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışmaya başlamışsanız bu sigorta başlangıç süresi emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlanıldığında normal sigortalı olunduğu tarih emeklilik için geçerli. Stajyerler, çıraklar emeklilikleri açısından daha erken günde emekli olma imkanına sahip değillerdir.