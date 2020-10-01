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Aktüel Staj başvurusu 'başörtüsü' nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Aktüel

Staj başvurusu 'başörtüsü' nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Bursa'da üniversite öğrencisi, staj için başvurduğu şirketin yetkilisinden "başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın" cevabı aldığı iddiasıyla hukuki mücadele başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 07:25:00 -
Staj başvurusu 'başörtüsü' nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

İddiaya göre, bir üniversitenin makine mühendisliği bölümü öğrencisi Bursa'da bir firmada staj yapmak için telefonla başvurdu.

İnsan kaynaklarına toplantı için davet edilen Ş.B, burada ilgiliyle görüştü.

Hizmet koşulları ve staj koşullarını birlikte konuştuğu görevlinin  "Şirket olarak başörtülü işçi ve stajyerleri ancak başörtülerini çıkardıktan sonra çalışmak şartıyla kabul edebiliyoruz. onları başörtüsü ile kabul etmeyin. Başörtüsünü çıkarırsanız kabul edilirsiniz "diyen öğrenci, durumu avukatına söyledi.

Daha sonra avukatıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ş.B, şirket sahibi ve insan kaynakları görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ş.B, adliyeden çıkarken gazetecileri başörtüsünü çıkarmaya ve staj yapmaya ikna edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Başörtüsü talebinin nedenini sorduğunu açıklayan Ş.B, iş güvenliği tehdidi oluşturduğu için kendisine mazeret verildiğini iddia etti.

Görüşme sırasında duygusal olarak baskı altında hissettiğini belirten Ş.B. şöyle konuştu:

"Görüşmemiz sırasında bu görevlinin bana yönelik davranışı ve aşağılayıcı bir tonda konuşması beni hem o anda hem de sonrasında derinden üzdü. Başörtüsü nedeniyle öğretmenlik işinden ayrılan anneme bunu anlatmakta zorlandım."

Ş.B'nin avukatı Rifat Bakan, şirket yetkilisine ve sahibine suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Söz konusu durumun suç teşkil ettiğini belirten Bakan, şunları söyledi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde din, dil, mezhep vb. Nedenlerle ayrımcılık yapılarak işe alınmamak suç olarak tanımlanıyor. Suç duyurusunda bulunduk ama bunun ötesinde 28 Şubat, faşist zihniyetin hala bilinçaltında saklı olduğu görülerek yeniden gündeme getirildi.Özel sektörde hizmet verenler, ticaret yaparken, liberal ekonomiyi benimsemenin ve geleceği için tedirgin edici görünümün firma özgürlüğünün kısıtlanması  acı bir durum. Biz olayın takipçisiyiz, çünkü bu nesilden nesile devam eden miras kalan bir olay haline geldi. "

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