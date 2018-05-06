Kılıçdaroğlu'nun batırdığı SSK'yı Muharrem İnce'nin de dolandırdığı ortaya çıktı

Kâr eden SSK’yı borç batağına saplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı İnce’nin de prim kaçırdığı ortaya çıktı. Kaçak öğretmen çalıştıran İnce, müfettişleri tehdit etmiş ancak cezayı engelleyememiş.

Türkiye’de ve dünyada milyonlar 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkartacak aday bulamadı.

KANUNLARA AYKIRI

FETÖ talimatlı proje ittifak için kapı kapı dolaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü İP, SP ve DP’nin çatı adayı yapmak için günlerce uğraş verdi. Kamuoyunda FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen İP lideri Meral Akşener’in adaylıkta diretmesiyle bütün planlar altüst olmuştu.

ÇAĞRILARI DİNLEMEDİ

Ne yapacağını şaşıran CHP lideri, Pensilvanya’dan gelecek kuryeyi beklemeye geçmişti. Parti tabanından ve kamuoyundan gelen aday ol çağrılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, CHP’deki en büyük rakibi Muharrem İnce’yi aday göstererek sekizinci seçim mağlubiyetinden kendini kurtarmaya çalıştı. Seçim sonuçlarının ise Kılıçdaroğlu ve İnce’nin siyasi hayatını bitirebileceği CHP kulislerinde yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. CHP’nin Cumhurbaşkanı İnce hakkında ilginç bilgilerde yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmiş yıllarda CHP Yalova İl Başkanlığı görevini yürüten İnce’nin aynı zamanda eğitim kurumu müdürlüğü de yaptığı ortaya çıktı. İnce’nin kanunlara aykırı olmasına rağmen iki görevi aynı anda yürütürken Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerine yakalandığı öğrenildi.

TEK KURUŞ ÖDEMEDİ

Tek kuruş prim ödemeden 10 öğretmeni sigortasız çalıştırdığı belirlenen CHP’li vekil, müfettişleri tehdit ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak denetmenler İnce’ye cezayı kesti. Bir gazetede SSK eski müfettişi Ali Tezel, denetlemeye gittiği İnce’nin dershanesinde yaşananları geçmiş yıllarda köşesine taşımıştı. İnce’nin dolandırdığı Sosyal Güvenlik Kurumu, CHP liderinin yönetiminden iflas etmişti.

KASAYI BOŞALTTI

Kılıçdaroğlu’nun borç batağına sapladığı kurum 1991 yılında kar etmişti. CHP liderinin müdürlük yaptığı 92-99 yılları arasında 1 milyar lira zararla Türkiye’nin en batık kurumu haline geldi. Kılıçdaroğlu dolu aldığı kasayı kısa sürede boşaltma başarısı göstererek tarihe geçmişti.

Kaynak: Güneş