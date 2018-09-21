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SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı doğum borçlanması şartı nedir?

Çalışan kadınlar sigorta başlangıcından sonra doğum yaptıkları çocuklar için doğum borçlanması yaparak emekliliklerini daha erkene çekebilmekte. Peki doğum borçlanması nasıl yapılır? Doğum borçlanmasını kimler yapar? Bağ-Kurlular doğum borçlanması yapar mı? SSK doğum borçlanması nasıl olur? Emekli Sandığına tabi olanlar doğum borçlanmasını nasıl yapar?

21 Eylül 2018 Cuma 15:16
SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı doğum borçlanması şartı nedir?

Çalışan kadınlar sigorta başlangıcından sonra doğum yaptıkları çocuklar için doğum borçlanması yaparak emekliliklerini daha erkene çekebilmekte. Peki doğum borçlanması nasıl yapılır? Doğum borçlanmasını kimler yapar? Bağ-Kurlular doğum borçlanması yapar mı? SSK doğum borçlanması nasıl olur? Emekli Sandığına tabi olanlar doğum borçlanmasını nasıl yapar?

5510 Sayılı Kanun sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma hakkı vermekte ve bu süreler borçlanıldığında daha erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır. İşte bu süreler içerisinde kadınlar için en önemli olanı “Doğum Borçlanması”dır. 6552 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce sadece SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabiliyorken, 6552 sayılı torba kanunun yürürlüğe girmesiyle bu eşitsizlik ortadan kaldırılmış ve doğum borçlanması hakkı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılara da verilmiştir.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NEDİR?

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için:

Çocuğun sigorta başlangıç tarihinden sonra doğmuş olması,

Doğumdan sonraki 24 aylık sürede adına prim yatmamış olması,

Borçlanacağı sürelerde çocuğunun yaşıyor olması gerekmektedir.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 15:16
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