SsangYong’un elektrikli SUV’u Türkiye’de satışa çıkıyor

Elektrikli otomobil pazarında yüzde 30 pazar payı hedeflediklerini söyleyen Şahsuvaroğlu Otomotiv’in Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, “Bu yılın 2’nci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacağımız yüzde 100 elektrikli C-SUV segmentindeki SsangYong E100 (kod adı) otomobilimiz, 300 kilometre menzile, geniş iç hacmine, bagaj kapasitesine ve otonom sürüş özelliği ile yüksek teknolojiye sahip. Müşterilerimize ev şarj kitini aracın içinde vereceğiz ve böylelikle bataryayı evlerinde rahatlıkla şarj edebilecekler” dedi.

Fiyatta C-SUV’larla rekabet edecek

Şahsuvaroğlu, aracın fiyatının henüz net olmadığını ancak içten yanmalı C-SUV araçlarla rekabet edebileceğini söyledi. 2020 yılında satışların yüksek olmasına karşın nüfusa oranla hala düşük kaldığını aktaran Şahsuvaroğlu, Türkiye’de kurulu yetkili otomotiv satıcıları sisteminin en az 1 milyon adet satışa göre tesis edildiğini söyledi.

Yüzde 192’lık büyüme performansı

Yunus Şahsuvaroğlu, SsangYong olarak iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Peş peşe iyi giden 2 yıl geçirdik, Türkiye’nin en çok büyüyen hafif ticari araç markası olduk. 2020’de de Türkiye’nin en çok büyüyen binek araç markası olduk. Bizim açımızdan böyle verimli bir sene oldu. 2020’de toplam pazarın ortalamasından fazla büyüdük. Otomobilde yüzde 48, hafif ticaride yüzde 66, toplamda da yüzde 192’lik bir büyüme performansı gösterdik” diye konuştu. Salgın döneminde yatırımlara devam ettiklerini bildiren Şahsuvaroğlu, salgının gölgesinde 2020’yi geçirirken 4 tane de yeni bayilik açtıklarını söyledi.

“SsangYong açısından bu yıl 2 kat büyüme bekliyoruz”

Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Şahsuvaroğlu, 2021 beklentilerini de paylaştı. Bu yıl SsangYong açısından 2 kat büyüme beklediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, “Çünkü bu yıl mevcut 2 rekor kıran ürünümüze ilave olarak 3 yeni ürün daha getireceğiz. Bunların biri elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçlarla rekabet edecek fiyatta olacak. Diğer SUV’larımız da yine kendi segmentlerinde en rekabetçi ve en dolu opsiyonlu araçlar olacak. Bununla beraber Korando’nun Euro NCAP’tan 5 yıldız alması havasının devam ettirilmesiyle beraber 2 kat büyüme hedefliyoruz” dedi.