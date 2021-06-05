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Dünya Sri LAnka'da sel felaketi! Ölüler var
Dünya

Sri LAnka'da sel felaketi! Ölüler var

Sri Lanka'da meydana gelen sel felaketinde 3 kişi öldü, 2 kişi de kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:59:00 -
Sri LAnka'da sel felaketi! Ölüler var

Doğal Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, Sri Lanka'da 3 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Sellerde 500’e yakın evin zarar gördüğünü ifade eden Kodippili, 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Ülkede, sular altında kalan yollar nedeniyle birçok bölgede ulaşımın aksadığı ifade edildi.

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