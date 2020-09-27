  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sri Lanka ithal edilen "tehlikeli atığı" İngiltere'ye geri gönderdi
Aktüel

Sri Lanka ithal edilen "tehlikeli atığı" İngiltere'ye geri gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:26:25 -
Sri Lanka ithal edilen "tehlikeli atığı" İngiltere'ye geri gönderdi

ANKARA (AA) - Sri Lanka, tehlikeli madde içeren atığı İngiltere'ye geri gönderiyor.

BBC'nin haberine göre, özel bir şirket tarafından 2017'de ithal edilen 263 konteyner atığın büyük bölümünde hastane çöpü, plastik ve politen tespit edildi.

Birçoğu depolarda saklanan konteynerlerdeki sadece küçük miktarda materyal yeniden ihraç edilirken, 2018'de konteynerlere Sri Lankalı yetkililer tarafından el konuldu.

Yetkililer, konteynerlerden 21'inin dün İngiltere'ye geri gönderildiğini açıkladı.

Gümrük yetkilisi Sunil Jayaratne, orijinal ithalatın, kullanılmış döşek, halı ve kilimden oluşması gerektiğini ancak gelen atığın, tehlikeli madde ve bu maddenin elden çıkarılması konusundaki uluslararası kurallar ve düzenlemeleri ihlal ettiğini söyledi.

Bölgede başka ülkeler de yakın geçmişte yabancı ülkelerden ithal edilen atığı geri göndermişti.

Filipinler, Kanada'nın 2013-2014 yıllarında ülkeye yasa dışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü 2019'da gemiyle geri yollamıştı.

Malezya yasa dışı ithal edilen plastik atıktan oluşan 42 konteyneri ocakta İngiltere'ye iade etmişti.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama
Dünya

Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama

Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın hain saldırıları sonrası başlayan olayların ardından Rusya'dan açıklama geldi.
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
İran’dan dikkat çeken tehdit! Derhal ülkeyi terk edin
Gündem

İran’dan dikkat çeken tehdit! Derhal ülkeyi terk edin

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ni tehdit etti.

Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı