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Spot piyasada elektrik fiyatları

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 80 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,07 azalarak, 114 milyon 687 bin 882 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 306 lira 80 kuruş, en düşük saat 06.00'da 149 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 263 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 269 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 173 liradan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:15
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot elektrik piyasası

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