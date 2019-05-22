Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 89 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,33 azalarak 86 milyon 853 bin 252 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 307 lira 89 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 216 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 20 kuruş, en düşük 5 liradan işlem gördü.