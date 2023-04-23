  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli EYT'liler dikkat! İlk maaş için banka detayı, bunu yapmak şart

TEM’de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar

Elon Musk’a pahalıya patlayan denemeler! 1 gün içinde serveti eridi

Ülkenin 350 ton altını yurt dışından nasıl getirildi? Berat Albayrak ayrıntısı dikkat çekti

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

HDP-PKK'ya dil uzatamayan sözde gazeteciler HÜDA PAR'ı hedef aldı

Katar kararı duyurdu: Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti! Her geçen gün Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-04-23 14:41:00 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 489 artışla 931 milyon 601 bin 689 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük 03.00'te 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1989 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 91 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1799 lira 99 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.

Çin’de elektrik istasyonlarında büyük artış
Çin’de elektrik istasyonlarında büyük artış

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin’de elektrik istasyonlarında büyük artış

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobili! Daha ucuzu yok
Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobili! Daha ucuzu yok

Otomotiv

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobili! Daha ucuzu yok

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobili! Daha ucuzu yok
Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobili! Daha ucuzu yok

Otomotiv

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobili! Daha ucuzu yok

BİM'den elektrikli bisiklet sürprizi! İşte 25-28 Nisan kataloğunda yer alan ürünler
BİM'den elektrikli bisiklet sürprizi! İşte 25-28 Nisan kataloğunda yer alan ürünler

Yaşam

BİM'den elektrikli bisiklet sürprizi! İşte 25-28 Nisan kataloğunda yer alan ürünler

{relation id:1750817 slug:'cinde-elektrik-istasyonlarinda-buyuk-artis'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23