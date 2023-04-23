Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 489 artışla 931 milyon 601 bin 689 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük 03.00'te 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1989 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 91 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1799 lira 99 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.

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