Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 700 lira, en düşük 221 lira 76 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49,71 artarak 210 milyon 495 bin 200 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 700 lira, en düşük saat 04.00'te 221 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 366 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 378 lira 83 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira, en düşük 219 lira 66 kuruştan işlem gördü.