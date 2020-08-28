Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 72 kuruş, en düşük 244 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,8 azalarak 168 milyon 182 bin 361 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 319 lira 72 kuruş, en düşük saat 06.00'da 244 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 593 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 365 lira 56 kuruş, en düşük 247 lira 57 kuruştan işlem gördü.