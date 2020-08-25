Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira, en düşük 290 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,12 artışla 186 milyon 538 bin 228 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 16.00'da 350 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 290 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 48 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 99 kuruştan, en düşük 247 lira 57 kuruştan işlem gördü.