  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:18:50 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 4 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,87 azalışla 172 milyon 767 bin 844 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 313 lira 4 kuruş, en düşük saat 06.00'da 224 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 47 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruştan işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi
Dünya

Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi

Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cammu Keşmir için toplanması çağrısına 1 yıldır kulaklarını tıkayan Suudi Arabistan, Pakistan ile ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı