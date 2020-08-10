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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:25:32 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 370 lira, en düşük 224 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,20 artışla 182 milyon 61 bin 812 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 15.00'te 370 lira, en düşük saat 06.00'da 224 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 269 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 98 kuruş, en düşük 199 lira 96 kuruştan işlem gördü.

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