Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 24 kuruş, en düşük 129 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19 azalışla 112 milyon 501 bin 133 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 328 lira 24 kuruş, en düşük saat 09.00'da 129 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 250 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 84 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.