0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 552 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 774 bin 86 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 2 milyon 906 bin 421 lira lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 552 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 721 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 599 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise bin 506 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 446 bin 626 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 369 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Demirtaş: “Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız iş yok”
    1. Başkan Demirtaş: “Uyum içinde..
    2. Bulgaristan, ABD’den 8 F-16 alacak
    3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    4. Medipol Başakşehir, Azubuike’yi..
    5. (Özel) Telefon dolandırıcılarının..
    6. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    7. Başpehlivan Gürbüz'den, Vali..
    8. Af Yasası meclise geliyor: 80 bin kişi..
    9. Albayrak; "Zonguldak’ta 240 bin dekar..
    10. MHP’den İyi Parti’ye çağrı:..
    11. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    12. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    13. Fındık işçiliğinde reform
    14. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    15. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    16. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    17. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    18. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    19. Su kanalına otomobil düştü
    20. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    21. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    22. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    23. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    24. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    25. CHP'den "S-400" açıklaması
    26. Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç..
    27. Helikopter pist yoluna hayvan gübresi..
    28. Kocaeli’de AFKOM’dan vatandaşlara uyarı
    29. Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu..
    30. Bir Kur'an sevdalısının yürek sızlatan..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"