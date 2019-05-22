Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 524 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 686 bin 98 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 798 bin 151 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 524 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 451 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 569 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise bin 478 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 86 milyon 236 bin 140 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 589 bin 249 metreküp olarak kayıtlara geçti.