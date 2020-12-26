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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:08:39 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1297 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 858 bin 611 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 871 bin 269 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1297 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 286 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1335 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 1258 lira 16 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 210 milyon 77 bin 280 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 113 bin 583 metreküp olarak kayda geçti.

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