Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1345 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 741 bin 302 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 387 bin 54 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1345 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 782 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1385 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 1304 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 443 bin 845 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 732 bin 641 metreküp olarak kayıtlara geçti.