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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:16:44 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1325 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 611 bin 975 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 75 bin 762 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1325 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 480 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 128 milyon 945 bin 987 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 392 bin 419 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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