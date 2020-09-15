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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:23:25 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 75 bin 761 lira oldu. Bu rakam pazar günü 6 milyon 229 bin 650 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 71 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 127 milyon 608 bin 598 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 201 bin 245 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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