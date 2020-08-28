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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:13:18 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 5 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 444 bin 119 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 208 bin 78 lira olarak gerçekleşmişti. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 396 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1348 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 1269 lira 78 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 118 milyon 547 bin 657 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 316 bin 199 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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