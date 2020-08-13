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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:17:12 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1355 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 866 bin 716 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 814 bin 545 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1355 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 437 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1396 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 1314 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 96 bin 430 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 867 bin 28 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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