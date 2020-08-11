Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1415 lira 4 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 447 bin 847 lira oldu. Bu rakam pazar günü 18 milyon 685 bin 839 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 17 milyon 273 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1457 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1372 lira 59 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 105 milyon 943 bin 122 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 930 bin 727 metreküp olarak kayıtlara geçti.