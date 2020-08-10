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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:17:20 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1415 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 685 bin 839 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 22 milyon 770 bin 633 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 209 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1457 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1372 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 762 bin 876 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 845 bin 810 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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