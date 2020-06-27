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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-27 14:20:56 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1490 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 906 bin 844 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 12 milyon 26 bin 550 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 657 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1535 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 1445 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 72 milyon 104 bin 821 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 70 milyon 268 bin 853 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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