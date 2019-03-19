Sıkı bir antrenman sonrası duş almak mantıklı bir şey gibi duruyor ama her gün duş almak cildinizin dış koruyucu katmanına zarar verir ve cildinizdeki bakteriler tarafından sağlanan mükemmel dengeyi bozar. Aslında egzama ve sedef hastalığı gibi birçok cilt rahatsızlığı vücut içerisindeki ve cildimizdeki “iyi bakteri” azlığından kaynaklanan özbağışıklık rahatsızlıklarıdır. İşte spordan sonra yapılması gerekenler...

Spordan hemen sonra duş almak zararlı mıdır?

Gereğinden fazla temizleyici maddeler kullanarak vücudu temizlemek vücudun sağlıklı kalmasını sağlayan önemli bakteri öldürmeye neden olur. Bu nedenle vücudun öz bağışıklık sisteminin zayıflaması , iltihaplanmaların artması , cilt hastalıklarının başlaması – artması gibi önemli rahatsızlıkların ortaya çıkması neden olur. Özellikle anti bakteriyel temizleyiciler sperm ve hormon dengesinin bozulmasına da neden olur. Günlük hayatınızda duş alırken 2-3 günde bir temizleyici kullanmanız ve temizliyicilerinizin anti bakteriyel olmamasına dikkat etmeniz sağlığınız açısından da çok önemli bir detay olacaktır.

Sıcak su ile duş almak

Antrenman sonrası sıcak su ile duş almak kaslarınızın gevşemesi , kan akışının yavaşlaması , kas yenilenme sürecinin yavaşlaması bu nedenle antrenmanda kaslarınızı uğrattığınız yaralanmalardan dolayı iltihaplanma gibi ciddi sorunlar teşkil edecektir. Bu nedenlere dayalı olarak sağlık açısından , performans açısından ve kas gelişimi açısından olumsuz etkileri yanında getirecektir. Yinede sıcak duş almakta kararlıysanız antrenmandan minumum 3 saat sonra almanız en doğrusu olacaktır. Antrenman sonrası veya günlük hayatınızda mümkün oldukca sıcak duştan uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Soğuk su ile duş almak

Öncelikle sıcak duşa kıyasla antrenman sonrası duş alımı konusunda en doğru seçimin soğuk duş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat soğuk duşunda abartıldığı taktirde sağlık problemlerine neden olacağını unutmamamız gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi antrenman sonrası kalp ritminin hızlı olduğu sürçte şok etkisi yaratacak derecede soğukluktaki suya uzun süre maruz kaldığımızda beyin kanaması gibi ölümcül sağlık problemlerine neden olabilir. Eğer darbeye maruz kaldığınız sporlar ile uğraşıyorsanız antrenman sonrası soğuk duş sizin için en iyi tercihtir. Vücut geliştirme sporu ile uğraşıyorsanız antrenman nedeniyle gerilen kasları soğuk su ile temas ettirerek daha da germeye zorlayarak travmatik bir etki yaratırsınız. Şok etkisi yaratan su vücut ile temasta bulunduğunda damarların daralmasına neden olacak ve vücut, ısısını koruyabilmek için kanı merkeze çekecektir bu nedenle kasların kan akışını azaltacaktır.Bu olay kas gelişimine olumsuz bir etki oluşturacaktır.

Ilık su ile duş almak

Evet vücut geliştirmeciler için en doğru seçim olan ılık su ile duş almaktır. Vücudunuza şok etkisi yaratacak derecede soğuk olmayan , kan akışınızı yavlatmaya neden olacak kadar sıcak olmayan bir su derecesinde alınan duş (ılık) , doğru dereceyi anlayabilmeniz için basitce tarif edecek olursak suyun altına girdiğinizde canınızı acıtacak derecede soğuk olmaması ve vücudunuzu ısıtacak kadar da sıcak olmaması vücut derecenizle doğru orantılı bir derecede olması yeterlidir. Antrenmandan hemen sonra almanızda bir sorun yaratmayacak olan ılık duş , kan akışınızın hızlandırır bu sayede kasların gelişiminin olumlu etkiler , büyüme hormonu (GH) salgılanmasını olumlu etkiler , vücudun toplanmasına fayda sağlar , yenilenme hızını arttırır. Ve bir çok faydayı da peşinde getirir.