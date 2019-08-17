"Sporcularımız olimpiyatlara emin adımlarla ilerliyor"





ERZURUM (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla hızlı şekilde ilerliyor. Biz de onlara destek olmak için çalışıyoruz." dedi.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda çalışmalarını sürdüren Atletizm Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulunan Fatih Çintimar, daha sonra sporcu ve gazetecilerle yemekte bir araya geldi.

Fatih Çintimar, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un kamp için ideal hava şartlarına ve imkana sahip olduğunu söyledi.

Takıma destek olmak için kente geldiğini ifade eden Çintimar, "Hem 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hem de daha sonraki yarışmalara hazırlanmak için kamplarımız Erzurum'da devam edecek. Yükseklik ve havanın sıcaklıklığı anlamında Erzurum Türkiye'nin en ideal yeri." diye konuştu.

Sporcuların gösterdiği başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"Kenya'da kamp yapan sporcularımız da buraya gelecek. Hedefimiz Erzurum'da bu kampların devam etmesi ve Türk atletizminin değerini yükseltmek. Daha çok mesafe var. Atletizmde dünyanın zirvesine çıkmamız için her gün biraz daha fazla çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla hızlı şekilde ilerliyor. Biz de onlara destek olmak için çalışıyoruz."



