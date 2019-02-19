Sporcular hedefi ‘12’den vurmak için yarıştı

Denizli’de yapılan Havalı Silahlar Okul Sporları İl Birinciliği yarışması kupa ve madalya töreni ile sona erdi.

Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu Atış Poligonu’nda yapılan yarışmada okul sporları atıcılık branşında genç ve yıldız sporcular yarıştı. Birbirinden çekişmeli anlara sahne olan şampiyonada yarışmacılar hedefi ‘12’den vurdu. Kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilen 10 metre tüfek ve tabanca atışlarında sporcular hem ferdi hem de takım olarak yarıştı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.