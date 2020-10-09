  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spor Turizminde devler ligindeyiz
Ekonomi

Spor Turizminde devler ligindeyiz

Gerek üretimde gerekse ihracatta önemli başarılar elde eden Türkiye, spor turizminde de önemli bir yere geldi ve dev ülkelerle yarışmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:37:00 -
Spor Turizminde devler ligindeyiz

Akit  Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin her alanda atılıma geçtiğini belirtti. Kasapoğlu, üretim ve ihracat rekorlarıyla anılan ülkeye spor dünyasının da ilgisinin arttığını vurguladı. Ayrıca “Türkiye spor turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumunda” dedi.

Her imkana sahibiz

“Bütün geleneksel ve ekstrem branşlar için aranan her türlü imkâna sahibiz” ifadesini kullanan Kasapoğlu, “Stratejik konumumuzla, ılıman iklimimizle ön plana çıkıyoruz. Avrupa ülkelerine yakınlığımızla dikkat çekiyoruz. Konaklama alanlarımız ise kaliteli ve uygun. Turizmin 3 ana unsuru ‘deniz, kum ve güneş’ kelimelerinin İngilizce karşılıkları olan ‘sea, sand and sun’dan hareketle kalıplaşan 3S’nin yanına ‘sport’u da koymuş durumdayız” şeklinde konuştu.

Kamp talepleri arttı

Kasapoğlu, spor turizmine güç katmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Dünyanın önde gelen ülkelerinin ortak kamp taleplerinin arttığını da kaydeden Kasapoğlu, “Bunda son yıllarda elde ettiğimiz sportif başarılar ve tesisleşme hamlelerimiz önemli rol oynadı” mesajını verdi. Öte yandan millilerimiz; İngiltere, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili’den Türkiye’ye gelen sporcularla 7 branşta ortak kampa girdi. Bakan Kasapoğlu, kampa dahil olan sporcuların Tokyo Olimpiyatları’nda önemli başarılara imza atacaklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Levent Gültekin 'linç yedim' diyerek ağlıyor
Gündem

Levent Gültekin 'linç yedim' diyerek ağlıyor

CHP'nin kanalı Halk TV'nin müdavimi sözde gazeteci Levent Gültekin, skandal Azerbaycan sözleri sonrası sosyal medyadan büyük tepki gelince a..
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay