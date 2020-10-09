Spor Turizminde devler ligindeyiz

Akit Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin her alanda atılıma geçtiğini belirtti. Kasapoğlu, üretim ve ihracat rekorlarıyla anılan ülkeye spor dünyasının da ilgisinin arttığını vurguladı. Ayrıca “Türkiye spor turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumunda” dedi.

Her imkana sahibiz

“Bütün geleneksel ve ekstrem branşlar için aranan her türlü imkâna sahibiz” ifadesini kullanan Kasapoğlu, “Stratejik konumumuzla, ılıman iklimimizle ön plana çıkıyoruz. Avrupa ülkelerine yakınlığımızla dikkat çekiyoruz. Konaklama alanlarımız ise kaliteli ve uygun. Turizmin 3 ana unsuru ‘deniz, kum ve güneş’ kelimelerinin İngilizce karşılıkları olan ‘sea, sand and sun’dan hareketle kalıplaşan 3S’nin yanına ‘sport’u da koymuş durumdayız” şeklinde konuştu.

Kamp talepleri arttı

Kasapoğlu, spor turizmine güç katmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Dünyanın önde gelen ülkelerinin ortak kamp taleplerinin arttığını da kaydeden Kasapoğlu, “Bunda son yıllarda elde ettiğimiz sportif başarılar ve tesisleşme hamlelerimiz önemli rol oynadı” mesajını verdi. Öte yandan millilerimiz; İngiltere, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili’den Türkiye’ye gelen sporcularla 7 branşta ortak kampa girdi. Bakan Kasapoğlu, kampa dahil olan sporcuların Tokyo Olimpiyatları’nda önemli başarılara imza atacaklarını söyledi.