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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak

03 Mayıs 2019 Cuma 11:35
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:35
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
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