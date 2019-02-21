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Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 23.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:42
Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası yarın oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 23, 23 ve 25 Şubat’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Göztepe - Trabzonspor ve Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Lider Başakşehir, Bursaspor’u konuk ederken, Galatasaray da Akhisarspor’u ağırlayacak.


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:



Yarın


20.30 Göztepe - Trabzonspor


20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor



23 Şubat Cumartesi


13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa


19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor



24 Şubat Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor


19.00 Galatasaray - Akhisarspor



25 Şubat Pazartesi


21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:42
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