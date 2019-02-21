Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’in 23.21 Şubat 2019 Perşembe 10:42
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftası yarın oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 23, 23 ve 25 Şubat’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Göztepe - Trabzonspor ve Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Lider Başakşehir, Bursaspor’u konuk ederken, Galatasaray da Akhisarspor’u ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:
Yarın
20.30 Göztepe - Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
24 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray - Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
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