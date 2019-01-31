Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor - Ligde haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Göztepe yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi yarın İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker) 2 Şubat Cumartesi: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya) 16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park) 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları) 3 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar) 19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya) 4 Şubat Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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