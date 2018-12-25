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Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı kart raporu

- Ligin 2018-2019 sezonu ilk yarısında 719 sarı ve 40 kırmızı kart gösterildi- Tetiş Yapı Elazığspor'un 7 kırmızı kartla cezalandırıldığı ligde, Hatayspor ve Ümraniyesporlu futbolcular ise takımlarını eksik bırakmadı

25 Aralık 2018 Salı 12:15
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı kart raporu


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada, 719 sarı, 40 kırmızı kart gösterildi. 

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,4 kırmızı ve 42,3 sarı kart ortalaması oluştu. Gazişehir Gaziantep ile Adana Demirspor arasındaki 3. hafta maçında 10 sarı kart kullanıldı.

Gençlerbirliği-Adanaspor ve Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında ise hakemler hiç kart göstermedi. 

Hakemler, Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor maçında 3, Osmanlıspor-Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep, Kardemir Karabükspor-Boluspor ve Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep müsabakalarında kırmızı kartlarına 2'şer kez başvurdu.


- Sarı kartlar 


Kardemir Karabükspor, 52 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Karabük temsilcisini, 48 sarı kartla Adana Demirspor izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekipleri ise hakemlerin 30 kez uyarı verdiği Balıkesirspor Baltok ile 31 kez uyardığı Eskişehirspor oldu.

Adana Demirspor'dan Hamidou Traore, 8 kez ile en fazla sarı kart gören isim olurken, bu oyuncuyu 7'şer kartla Adanaspor'dan Veli Kızılkaya ile Hakan Barış ve Tetiş Yapı Elazığspor'dan Theodor Bjarnason takip etti. 

-Kırmızı kartlar 


Toplam 40 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Ümraniyesporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Tetiş Yapı Elazığsporlu futbolcular 7, Eskişehirsporlu futbolcular ise 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adana Demirspor483
Adanaspor473
Afjet Afyonspor401
Altay403
Altınordu402
Balıkesirspor Baltok302
Boluspor382
Denizlispor332
Eskişehirspor314
Gazişehir Gaziantep421
Gençlerbirliği342
Giresunspor391
Hatayspor350
İstanbulspor443
Kardemir Karabükspor522
Osmanlıspor382
Tetiş Yapı Elazığspor477
Ümraniyespor410

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:15
  1. 1. Lig
  2. Futbol
  3. kart raporu
  4. kırmızı
  5. sarı
  6. SÜPERLİG

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