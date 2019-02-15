Spor Toto 1. Lig'de gözlemci değişikliği - Kamil Abitoğlu ve Hakan Sivriservi'nin MHK üyeliğine atanması nedeniyle Hatayspor-Adana Demirspor ve Altay-Boluspor maçlarının gözlemcileri değişti



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yapılacak Hatayspor-Adana Demirspor ve Altay-Boluspor maçlarının gözlemcilerinde değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamada, Kamil Abitoğlu ve Hakan Sivriservi'nin MHK üyeliğine atanması nedeniyle daha önce Spor Toto 1. Lig'de görevlendirildikleri maçların gözlemcilerinin değiştirildiği belirtildi. Açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçında Kamil Abitoğlu'nun yerine Ziya Çetin'in görev alacağı bildirildi. Aynı gün yapılacak Altay-Boluspor karşılaşmasında ise Hakan Sivriservi'nin yerine Aytekin Durmaz'ın gözlemci olarak görev yapacağı kaydedildi.

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