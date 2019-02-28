Spor Toto 1. Lig’de 24. hafta heyecanı
Spor Toto 1.28 Şubat 2019 Perşembe 11:24
Spor Toto 1. Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Spor Toto 1. Lig’de 24. hafta Adanaspor - Giresunspor maçı ile başlayacak. Haftanın kapanışında iseAltay, Balıkesirspor’u ağırlayacak. 1. Lig’in 24. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şöyle:
Yarın
19.00 Adanaspor - Giresunspor
2 Mart Cumartesi
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor
16.00 Eskişehirspor - Adana Demirspor
16.00 Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep
3 Mart Pazar
13.30 Altınordu - Hatayspor
13.30 Ümraniyespor - Kardemir Karabükspor
16.00 Boluspor - İstanbulspor
19.00 Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği
4 Mart Pazartesi
19.00 Altay - Balıkesirspor Baltok
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