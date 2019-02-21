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Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği atamalara göre Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın


19.00 İstanbulspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek


19.00 Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor: Mert Güzenge



23 Şubat Cumartesi


13.30 Boluspor - Adanaspor: Ali Şansalan


16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan


16.00 Adana Demirspor - Altınordu: Emre Malok



24 Şubat Pazar


13.30 Giresunspor - Altay: Özgüç Türkalp


13.30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan


16.00 Abalı Denizlispor - Osmanlıspor: Volkan Bayarslan


16.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: Burak Şeker

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
  1. doğa

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