Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği atamalara göre Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın

19.00 İstanbulspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek

19.00 Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor: Mert Güzenge



23 Şubat Cumartesi

13.30 Boluspor - Adanaspor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Altınordu: Emre Malok



24 Şubat Pazar

13.30 Giresunspor - Altay: Özgüç Türkalp

13.30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan

16.00 Abalı Denizlispor - Osmanlıspor: Volkan Bayarslan

16.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: Burak Şeker

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