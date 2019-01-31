Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor - Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, yarın Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, saat 19.00'da sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. 1. Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı) 2 Şubat Cumartesi: 13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi) 13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova) 16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir) 16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim) 3 Şubat Pazar: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP) 13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk) 16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer) 4 Şubat Pazartesi: 19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk

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