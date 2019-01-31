Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
- Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, yarın Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak31 Ocak 2019 Perşembe 09:43
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, saat 19.00'da sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak.
1. Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı)
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi)
13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova)
16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir)
16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)
3 Şubat Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk)
16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer)
4 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk
YORUM YAZ