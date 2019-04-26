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Spor şenliklerinde ödül heyecanı

Nilüfer 18.

26 Nisan 2019 Cuma 17:51
Spor şenliklerinde ödül heyecanı

Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen jimnastik, kort tenisi ve futsal müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.


Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri çeşitli branşlarda yapılan müsabakalarla devam ediyor. Şenlikler çerçevesinde futsal, kort tenisi ve jimnastik branşlarında gerçekleşen müsabakalar nefes keserken, dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.


Nilüfer Belediyesi Altınşehir Mahallesi Park ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen kort tenisi müsabakaları heyecanlı anlara sahne oldu. 13-14 yaş erkek ve kız kategorilerinde 90 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri törenle verildi.


47 okul ve 563 öğrencinin katıldığı, iki gün süren futsal müsabakaları da Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlendi. Şenlikler kapsamında düzenlenen artistik jimnastik branşında da 38 farklı okuldan 180 minik sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:51
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